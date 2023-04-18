İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay bir basın toplantısı düzenleyen ve ardından İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, günler sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz ay Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ağır eleştiriler getirmişti. Bu gelişmeler üzerine tepkilerin odağı haline gelen Ağıralioğlu, 29 Mart tarihinde partisinden istifa etti.

"YÜK HALİNE GELDİM"

Ağıralioğlu istifa sonrası yaptığı açıklamada, "İstifa zorunlu hale geldi. Parti yetkililerine yük haline geldim. Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz kazanmaktansa, doğruluktan kaybetmeyi seçtim. İYİ Parti'yle siyasi birlikteliğimi nihayete erdiriyorum. Siyasete devam edeceğim. Bana başka partilerden ne teklif oldu ne de bir istişare. Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz." dedi.

Siyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklamasıSiyaset kulislerini hareketlendiren fotoğraf: Yeniden Refahlı isimden Yavuz Ağıralioğlu açıklamasıSeçim

KAN BAĞIŞI YAPTI

İstifasının ardından geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah'ın iftarında görünen Ağıralioğlu, günler sonra yine ortaya çıktı. Ağıralioğlu, Kızılay'a kan bağışı yaptı.

"MİLLETİMİZİ KAN VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Sosyal medyadan o anları paylaşan Ağıralioğlu, "Kızılay hepimizin. Yöneticilerin yanlışlarına haklı olarak kızdık ancak Kızılay'a kan vermekten vazgeçmeyelim! Türk Milleti'nin tüm ihtiyaçları bizim meselemizdir. Bu sebeple vatandaşlık vazifemizi yaparak Kızılay'a kan verdik. Milletimizi de Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı - Resim : 2

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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu günler sonra ortaya çıktı