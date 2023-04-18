Muharrem İnce yayınında reklam sürprizi: Şu an oy bölmek için İnce ayar yapılıyor

İnce'nin konuk olduğu Babala TV yayınını izleyenlerin karşısına Google reklamları aracılığıyla "Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor" reklamı çıktı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV'nin 'Mevzular Açık Mikrofon' yayınına katıldı. 

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Daha önce yayınlanan fragmanı bile 3.6 milyon kez izlenen programın 3 saat 14 dakikalık bölümünü 3 saatte 500 bine yakın kişi izledi. 

Programı izleyenleri bir de reklam sürprizi bekliyordu. YouTube'un Google üzerinden aldığı bir reklamda "Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor" ifadeleri yer aldı.

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