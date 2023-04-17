İnce'nin, 'Tarikatları eğitimden temizleyebilir mi Kılıçdaroğlu?' sözlerine bakın salon ne yanıt verdi?

Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programının son konuğu Muharrem İnce oldu. İnce'nin programa katılan gençlerle yaşadığı diyaloglar sosyal medyada gündem yarattı.

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Son haftaların tartışmalı ismi Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan Mevzular Açık mikrofon programına katılmıştı. 

KESİTLER YAYINLANDI 

Tanıtım videolarının ilgi çektiği programın kesitleri de sosyal medyada dolaşıma girdi. 

Programda İnce'nin "Altılı Masa kazanırsa tarikatları eğitimden temizleyebilir mi Kılıçdaroğlu?" sorusuna, salonun 'evet' diye yanıt verdiği görüldü. 

"SORUMLU BEN DEĞİLİM"

İnce, kendisine yöneltilen, "Erdoğan'ın hayatındaki en yüksek oy oranına ulaşmasını nasıl başardınız?" sorusuna, "Burada Erdoğan çok yüksek oy almış, çok haklısın. Sorumlusu Meral Akşener'dir, ben değilim" yanıtını verdi.

"SÜLALEYE DAMAT SEÇMİYORUZ"

Seyircinin "Kılıçdaroğlu'nun nezaketi, davranışları..." sözlerine yanıt veren Muharrem İnce, "Sülaleye damat seçmiyoruz, devleti yönetecek kararlı adam arıyoruz" ifadelerini kullandı.

SORUNUN ETRAFINDAN DOLANDI 

İnce 'Beşli Çete' ile ilgili gelen soruya "Benim muhatabım siyaset kurumudur. Ben siyasetçiyim. Beşli çete dedin, Kılıçdaroğlu gidip açılış yaptı. Ben açılış yapmadım. Ben AKP döneminde yapılan bütün ihaleleri inceleyeceğim. Bunlarda yolsuzluk varsa, yetkili mahkemelere gönderirim. Benim görevim geçmiş dönemi inceleyip, yargıya göndereceğim" diyerek yanıt verdi.

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