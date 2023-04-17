Bahçeli'den yine beyin yakan matematik hesabı: 3 bölge var İstanbul'da, toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17, bugün 17 ise Kadir Gecesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Bahçeli, "hesap adamıyım" diyerek yaptığı konuşmasında yine hesabıyla şaşkınlık yarattı. Bahçeli, "Ben biraz da hesap adamıyım. 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17. Bugün 17 Mayıs (Nisan) ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

Bahçeli yaptığı hesap ile sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

40 YIL HESABINI HATIRLATTI

Görüntüler, Bahçeli'nin 2009 yılında Antalya'da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında partisinin 40 yıl hesabını yapmasını hatırlattı.

Bahçeli "2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi hareketinin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..." demişti.