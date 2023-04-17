Bahçeli'den yine beyin yakan matematik hesabı: 3 bölge var İstanbul'da, toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17, bugün 17 ise Kadir Gecesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili dikkat çeken bir matematik hesabı yaptı. Bahçeli, "3 bölge var İstabul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17. Bugün 17 Mayıs (Nisan) ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" dedi.

Son Güncelleme:
Bahçeli'den yine beyin yakan matematik hesabı: 3 bölge var İstanbul'da, toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17, bugün 17 ise Kadir Gecesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Bahçeli, "hesap adamıyım" diyerek yaptığı konuşmasında yine hesabıyla şaşkınlık yarattı. Bahçeli, "Ben biraz da hesap adamıyım. 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17. Bugün 17 Mayıs (Nisan) ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

Bahçeli yaptığı hesap ile sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

40 YIL HESABINI HATIRLATTI

Görüntüler, Bahçeli'nin 2009 yılında Antalya'da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında partisinin 40 yıl hesabını yapmasını hatırlattı. 

Bahçeli "2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi hareketinin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..." demişti. 

Etiketler
Devlet Bahçeli Seçim 2023 Cumhur İttifakı
Son Güncelleme:
Akşener: Bize gelen anketlerin ortak noktası, Kılıçdaroğlu kazanıyor Akşener: Bize gelen anketlerin ortak noktası, Kılıçdaroğlu kazanıyor
Oğuzhan Uğur yandaşlara patladı: Bana vatanseverlik taslayamazsınız, yemezler Oğuzhan Uğur yandaşlara patladı: Bana vatanseverlik taslayamazsınız, yemezler
Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü Afra Saraçoğlu çileden çıktı. Show TV kararına ateş püskürdü
Demirtaş'tan Burhan Altıntop'lu paylaşım: Aslında RTE diye biri yoğ Demirtaş'tan Burhan Altıntop'lu paylaşım: Aslında RTE diye biri yoğ
Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları.. Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları..
CHP'li Özel'den DSP'li Aksakal'a yanıt: Son döneminde iftira attığınız Ecevit mi Cumhur İttifakı'na katılacak "Son döneminde iftira attığınız Ecevit mi Cumhur İttifakı'na katılacak"
ÇOK OKUNANLAR
Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu: Oy oranındaki fark dikkat çekti Seçime haftalar kala 'Anketlerin Anketi'nde sonuç belli oldu
AKP'ye yakın iki anket şirketinin sonuçları: Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor Birinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya, diğerinde seçim ilk turda bitiyor
Kapalıçarşı'da dolar kuru rekor kırdı: Bankadan para çekip gidiyorlar! Kapalıçarşı'da dolar kuru rekor kırdı!
'15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki' dedi, üç tanesini sıraladı '15 Mayıs için öyle kötümser senaryolar anlatıyorlar ki'
Zirve yürüyüşü sürüyor: Dolar/TL rekor yeniledi! Dolar/TL rekor yeniledi!