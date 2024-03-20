Cemil Tugay'dan AKP İzmir adayı Dağ'a gönderme: 'Çok güzel film çekiyor'

AKP, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'i kazanmak için dev reklam bütçesi ayırdı. Hamza Dağ için çekilen filmler neredeyse birçok TV kanalının reklam kuşağında yer alıyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay o reklam filmlerini sert sözlerle eleştirdi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cemevi Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bornova Şubesi’ni etti ve burada rakibi Hamza Dağ'ı sert sözlerle eleştirdi.

'Hamza Dağ Çok Güzel Film Çekiyor'

Kendisi hakkında kimi asılsız haberlerin olduğunu ifade eden Tugay, Karşıyaka’da görev yaparken tertemiz bir sayfa bıraktığını söyledi. Tugay, rakibini de eleştirerek 'Onurumla, şerefimle mücadele ettim. TOKİ, Mavişehir’de arsa satmaya çalıştı. Benim görev süremden önce 235 bin metrekare yer satılmış. Bizim dönemimizde satamadılar. Satmaya çalıştılar ama verdiğimiz mücadele sayesinde bunu başaramadılar. Bana yönelik kasıtlı algı çalışması var. AKP’nin İzmir adayının rekor reklam bütçesi var. Nereyi açsam Hamza Dağ çıkıyor. Dün bir video yapmış. Çok profesyonel, çok güzel film çekiyorlar. Tutmayı bile bilmediği orkestra çubuğu ile güya orkestra yönetiyor. Oysa son bir yılda 8 festival iptal etmişler. Sanata ve müziğe düşmanlar. Bunlar insana düşmanlar' diye konuştu.

'Seçim Çalışmalarımda Belediyenin Tek Kuruşunu Kullanmıyorum'

Seçim çalışmaları kapsamında belediyenin imkanlarının hiç birini kullanmadığını da açıklayan Tugay, şunları söyledi:

'Bir dairem, bir evim, bir arabam var. İhtiyacımız karşılayacak gelirim var. Bunun hesabını yaparak seçim kampanyasını başlattım. Şu an fakirleştim ama önemli değil. Kampanya masrafları tamamen gönüllü destekleri ile yapılıyor. Ben de kendi paramı seçim kampanyasında harcıyorum. Belediyenin bir kuruşunu kullanmıyoruz. Ama adam gidiyor biniyor makam aracına. Cumhurbaşkanlığının konvoyuna 30 eskort eşlik ediyor. Yemeler içmeler… Bu düzen artık bitmeli.'