Çatlak büyüyor, Yeniden Refah'tan Erdoğan'a bir tepki daha: Bu bir algı yönetimi

14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimlerine AKP'yle iş birliği yaparak giren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) beş milletvekiliyle temsil edilmeye hak kazanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen parti, son dönemde ise ekonomi politikaları nedeniyle iktidara sert eleştiriler yöneltiyor.

KRT TV'de gündemi değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal, önümüzdeki seçime tek başlarına gireceklerinin altını çizerken "Ama siyaset yarınlara gebedir ve tek alternatifimiz yok. Çoklu alternatiflerimizi genel başkanımıza verdik" diye ekledi.

Aydal, Erdoğan'ın seçim döneminde açıkladığı petrol miktarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Tam seçime gireceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gabar’da 5 bin varil petrol bulundu' dedi. Bu bir algı yönetimi. Günde 5 bin varil. Halkımız şunu bilmiyor, Türkiye Cumhuriyeti, günde 1 milyon varil tüketiyor.

'BİR AY YETMEYECEK'

Karadeniz’deki gazın da ne kadarının üretilebilir olduğunu söylemiyorlar. Yaptıkları 10 sondaj. Söyledikleri rakam, 10 milyon metreküp günlük. Yılda 3,5 milyar metreküp eder. Türkiye yıllık 50 ila 60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor. Yıllık tüketiminizin 122de 1’i bile değil. 1 ay yetmeyecek bir malzeme."