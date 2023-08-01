Üst düzey isim İYİ Parti'nin yerel seçim planını anlattı: 'Bakarsın Yeniden Refah ile...'

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “Meral Akşener’in rotası CHP’nin başkan adayı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erkin bugünkü yazısında, dağılan Millet İttifakı üzerine İYİ Parti içerisinde konuşulan yerel seçim planlarına dair dikkat çeken duyumlarını aktardı.

İYİ Parti’nin önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmeyi aktaran Erkin, “Bakarsın Trabzon'da ya da Rize'de Yeniden Refah ile ittifak yaparız! Belki de başka bir ilde o ilin kazanacak adayı üzerinden çalışma olabilir. Neden olmasın” denildiğini ifade etti.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

Geçen hafta İYİ Parti'nin önemli isimlerinden biriyle İstanbul'da oturuyordum ve şu cümleyi kurdu: “Bakarsın Trabzon'da ya da Rize'de Yeniden Refah ile ittifak yaparız! Belki de başka bir ilde o ilin kazanacak adayı üzerinden çalışma olabilir. Neden olmasın?”

Arka arkaya geldi açıklamalar. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, şu paylaşımı yaptı: “CHP, zıt kutbu Saadet Partisi ile, AKP'den kopan DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum; İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?”

Bu açıklamanın daha sıcaklığı devam ederken İYİ Parti lideri Meral Akşener konuştu:

“ (…) Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Mevlana diyor ki ‘Dün dünde kaldı cancağızım, yeni şeyler söylemek lazım.' Geçmişten ders alıp hatalardan, eksiklerden yanlıştan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var.”

Altını çizeceğimiz cümle: “Yeni şeyler söylemek lazım.” Evet! Akşener'in de yeni “ittifaklara” göz kırptığını söylemek mümkün ama… İYİ Parti de şu hava var:

“14/28 Mayıs süreci bitti. Yeni şeyler söylemek gerekiyor. Tamam İstanbul'da Ekrem İmamoğlu olabilir ancak başka illerde de Cumhur ya da Millet İttifakı neden olmasın? Genel Başkan da bunu anlatmaya çalıştı. CHP'deki süreci görmek gerekiyor bunun için de beklemek şart!”

Sırada CHP var…