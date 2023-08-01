'AKP ve MHP desteklenebilir' diyen İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'ndan Kılıçdaroğlu sorusuna yanıt

AKP ve MHP ile ittifak yapılabileceğini savunan İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu canlı yayında eleştirilere yanıt verdi.

TV100’de Gürkan Hacır'ın sunduğu programa bağlanan Hatipoğlu, "Yerel seçimlerde partimizin CHP ile ittifak yapmasına şahsi görüşüm olarak karşıyım bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü. İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti’ye mi MHP’ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" sorusunu da yanıtlayan Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm" diye konuştu.

'KEMAL BEYE İÇİM EL VERMEYEREK OY VERDİM'

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım. İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'a bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim" cevabını verdi.