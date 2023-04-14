Canan Kaftancıoğlu'ndan Hilal Kaplan açıklaması 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Hilal Kaplan'ın Tevfik Emre Sarı ile evlenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Canan Kaftancıoğlu'ndan Hilal Kaplan açıklaması 

İktidara yakınlığı ile bilinen Hilal Kaplan'ın Tevfik Emre Sarı ile evlenmesi gündem olurken; Kaplan'ın, Sarı'ya geçmişte "Amin, ecmain kardeşim" tweeti atması da sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

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KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Kaplan tartışma konusu olurken; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Kaplan'a ilişkin açıklama yaptı. 

Kaftancıoğlu, "Hilal Kaplan’la ilgili neden bir şey yazmıyorsun diye soranlara: Kimsenin özel hayatı Hilal Kaplan’ı ilgilendirmeyeceği gibi, Hilal Kaplan’ın özel hayatı da beni hiç ilgilendirmiyor ve söz hakkı bulmuyorum. Aksi durum Hilal Kaplan’la aynı yerde hizalanmama sebep olur ki istemem" ifadelerini kullandı.

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