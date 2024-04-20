Can Atalay'dan deprem kayıpları için çağrı: 'Fotoğrafları ve bilgileri yayınlansın'

Milletvekili seçilmiş olmasına rağmen tahliye edilmeyen Hatay milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından deprem kayıpları için bir çağrıda bulundu.

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Can Atalay'dan deprem kayıpları için çağrı: 'Fotoğrafları ve bilgileri yayınlansın'

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen ve hakkındaki Yargıtay kararı Meclis’te okunarak vekilliği düşürülen Can Atalay deprem kayıpları için sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kayıp olan yurttaşların fotoğraf ve bilgilerinin yayınlanması gerektiğine vurgu yapan Atalay, “Deprem kayıplarının fotoğraflarını, bilgilerini TRT ve diğer TV kanalları ile sosyal mecralarda yayınlamalıyız” diye yazdı.

Meclis’te de bir araştırma komisyonunun kurulması gerektiğinin altını çizen Atalay, “Ve bu seferberliği Meclis, toplum el ele yürütmeliyiz” dedi.

Atalay’ın sosyal medya paylaşımının tamamı ise şöyle:

“FOTOĞRAFLARI, BİLGİLERİ YAYINLANMALI

"Deprem kayıplarının fotoğraflarını, bilgilerini TRT ve diğer TV kanalları ile sosyal mecralarda yayınlamalıyız. Deprem kayıpları için TBMM’de bir araştırma komisyonu kurmalı ve bu seferberliği Meclis, toplum el ele yürütmeliyiz.

Şerafettin Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, A47”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP TBMM Deprem Kahramanmaraş
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