Can Atalay Meclis'e giriyor

Gezi tutuklusu Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçiliyor. Sonucun kesinleşmesi durumunda Silivri Cezaevi'nde bulunan Atalay tahliye edilecek ve Meclis'te görev yapacak.

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Can Atalay Meclis'e giriyor

Anadolu Ajansı'nın güncel verilerine göre gezi tutuklusu Can Atalay milletvekili seçiliyor. 

Şu anki verilere göre Türkiye İşçi Partisi, Hatay'dan 44 bin 792 oy aldı. Bu verilere göre Hatay TİP 1. Sıra'dan aday gösterilen Can Atalay milletvekili seçiliyor. 

Atalay, Gezi Davası yargılamasında 18 yıl hapis cezası almıştı. Atalay, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor. 

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