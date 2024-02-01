Can Atalay kararı okunurken ortada olmayan Kurtulmuş 'gezintisi'ni noktaladı

TBMM Genel Kurulu’nda okunan Yargıtay kararı okunarak TİP milletvekili Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un Türkiye’de olmaması kamuoyundan en çok tepki çeken detaylardan biriydi.

Medyaya yansıyan iddialara göre, Kurtulmuş, Can Atalay kararının Meclis’te kendisi yokken okunmasını istemişti.

Kurtulmuş’un yokluğunda Meclis’e AKP Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık etmiş ve Atalay’ın vekilliğini düşüren karar okutulmuştu.

‘GEZİNTİ’YE DEVAM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Al Mektum ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve sorunlar ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bugün bir araya geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya geldi.

Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı’ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.

CAN ATALAY KİMDİR?

Avukat Can Atalay, genel anlamda 'kimsesizlerin avukatı' olarak biliniyor. Öğrenciliği ve meslek yaşamının ilk yıllarından bu yana sosyalist kimliğiyle öne çıktı. Emek mücadelesine hukukçu kimliğiyle destek verdi, Emek Sineması'nın yıkılmaması için yürütülen kampanyanın örgütleyicilerindendi.

Soma'da hayatını kaybeden madencilerin, Hendek’teki patlamada yaşamını yitirenlerin, Çorlu'daki tren katliamında vefat edenlerin, tarikat yurdunda yanan çocukların yakınlarının yanında hep o vardı.

Mimarlar Odası'nın avukatlığını da üstlenen Atalay, Gezi Parkı'na alışveriş merkezi (AVM) yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın savunmasında da vardı.

Atalay, Gezi eylemlerinde de öne çıkan isimlerden biri oldu ve hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazıdan davada, 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargılama sürecinde direnişi savundu, ısrarla esas suçun Gezi'de şiddet uygulayan güvenlik güçleri ve onlara emirleri veren yöneticiler tarafından işlendiğini söyledi.

Başta bugüne dek destek olduğu mağdurlar olmak üzere kamuoyunda Atalay için 'adalet' sesleri yükselirken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hatay'dan milletvekili adayı olarak gösterildi ve kazandı. Ancak Meclis'e hiç gitmedi.

Atalay'ın maruz kaldığı süreç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kere hak ihlali kararı vermesi, ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce benzeri görülmemiş bir biçimde dosyayı Yargıtay 3. Dairesi'ne göndermesiyle hukuk krizine döndü. Daire, AYM kararının tanımadı.

Ve 30 Ocak 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplanan Genel Kurul'da hakkında kesinleşmiş hapis cezasının okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.