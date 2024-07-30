CHP'li Burcu Köksal'dan Tepki Çeken Cemevi Talimatı: 'Boşaltıp, Temiz Şekilde Teslim Edin'

Afyonkarahisar'da cemevine tahsis edilen taşınmazın belediyeye geri verilmesi için yazı gönderen CHP'li belediye başkanı Burcu Köksal, taşınmazın 'temiz şekilde' teslim edilmesini istedi. Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Mustafa Güllü, Köksal'ın bu kararına tepki gösterdi.

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CHP'li Burcu Köksal'dan Tepki Çeken Cemevi Talimatı: 'Boşaltıp, Temiz Şekilde Teslim Edin'

CHP’li Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burcu Köksal, cemevine tahsis edilen taşınmazın, belediyeye iade edilmesi için harekete geçti.

Politikyol’dan Bilal Çelik’in haberine göre, belediyeye ait taşınmaz Aralık 2021’de cemevi olarak kullanılması için Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği’ne devredilmişti. Belediye başkanı Burcu Köksal, cemevi olarak kullanılan bu taşınmazın belediyeye iade edilmesi için derneğe yazı gönderdi. Köksal tarafından derneğe gönderilen yazıda, 2022 yılı Sayıştay Denetimi Taslak Raporu’nda yer alan ‘Dernek ve Vakıflara yer tahsisi yapılmaması gerektiği’ ifadesi gerekçesiyle taşınmazın geri alındığı ifade edildi.

Bu taşınmaza belediyenin ciddi şekilde ihtiyacı olduğunu belirten Köksal, söz konusu taşınmazın '30 gün içinde tüm faturaları ve benzeri giderleri ödenmiş, boş, temiz ve hasarsız' şekilde belediyeye geri verilmesini istiyor.

CHP'li Burcu Köksal'dan Tepki Çeken Cemevi Talimatı: 'Boşaltıp, Temiz Şekilde Teslim Edin' - Resim : 1

HACI BEKTAŞ-İ VELİ KÜLTÜR DERNEKLERİ: SÖYLENTİLERE İNANMAK İSTEMİYORUZ

Burcu Köksal’ın aldığı karara tepki gösteren Hacı Bektaş-i Veli Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Güllü, açıklamasında, “Bir başka derneğin kurdurulmuş olduğu ve taşınmazın bu derneğe tahsis edilebilmesi için boşaltılmaya çalışıldığı söylentilerine ise inanmak bile istemiyoruz. İnancımızın birleştirici ve kucaklayıcı rolünü tamamen dışlayan, inanç üzerinde ikilik çıkartarak bölücülük yapmaya matuf bu çabanın asla olmamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

KÖKSAL HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Ortaya atılan iddialara göre, Köksal’ın kentteki kendine yakın olmayan sivil toplum kuruluşlarını ve dernekleri, belediye eliyle hedef alıyor ve CHP'li belediye başkanının bunların yerine kendine yakın STK ve dernekler kurdurduğu ya da var olanları güçlendirdiği söylendi.

AKP'DEN CHP'YE GEÇMİŞTİ

Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bir değişim yaşanmıştı. Belediye AKP'den CHP'ye geçmişti. Eski milletvekili Burcu Köksal, Afyon'un yeni belediye başkanı olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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