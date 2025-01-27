Bolu Yangını Meclis Gündeminde! Tek Tek İncelenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bir haftalık tatilin ardından 28 Ocak Salı günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Meclis Genel Kurulu, öncelikle Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması için sunulan önergeleri değerlendirecek. Önergelerin kabul edilmesi durumunda, yangının nedenleri ve benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemleri inceleyecek bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

EKONOMİK DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Genel Kurul'un gündemindeki bir diğer önemli konu, daha önce ilk 10 maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi olacak. Teklifin kalan maddeleri üzerindeki görüşmelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler de Meclis’in öncelikleri arasında. Kanun Teklifi’ne göre, Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. Ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 1.000 liraya çıkarılacak.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTILARI

Haftalık program kapsamında, Salı ve Çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partiler, grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Salı günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin grup toplantılarında önemli açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: AA