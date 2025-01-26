Ticaret Bakanı 'Sabır' Diyerek Tarih Verdi: 'Sonu Selamet Olacak'

AKP Sakarya Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, Serdivan ilçesindeki Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla yapıldı.

‘HALKIMIZ KRİZ EDEBİYATI YAPANLARA İTİBAR ETMİYOR’

Bakan Bolat kongrede yaptığı konuşmada, gelecek seçimler için daha da çok çalışacaklarını söyleyerek, “Sürekli felaket tellallığı, sürekli kriz edebiyatı yapanlara halkımız itibar etmiyor. Etmiş olsaydı, 17 seçim üst üste 22 yıl bir AK Parti iktidarını, bir Cumhur İttifakı kadrolarını iktidarda tutmazdı. Demek ki halkımız çalışkan, güven veren halkı ile iç içe olan hizmetlerle, eserlerle şehirlerimize, ülkemize değer katan, çağ atlatan çalışkan kadroları destekliyor. Biz kendimize bakacağız, saflarımızı sıklaştıracağız ve dayanışmamızı artıracağız. Asla eski ve yeni demeden kadim kadrolar bugün görev yapan kadrolar diye saflarımızı birleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız yeni hedefi koydu. Yeni seçimde de yüzde 50’den aşağı almayacağız. Bunun için canla başka çalışacağız, güzel bir slogan ‘canla başla ilk günkü aşkla’” ifadelerini kullandı.

'SABIR' DEDİ

Bakan Bolat, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dünyada büyük bir salgın oldu, salgın Türkiye’de en az kayıpla geçirildi. Büyük ülkeler bile adeta tarumar oldu ama biz salgını en az kayıpla atlattık. Rusya- Ukrayna savaşa tutuştu, enerjide, gıdada büyük bir arz sorunu, fiyat patlaması oldu. Yüksek enflasyon dünya ekonomilerini kırdı geçirdi. Allah’a çok şükür Cumhurbaşkanımızın idaresinde halkımız için, sabit gelirliler için hep enflasyonun üzerinde ücret artışları verildi ve üretim aksamadı. 2021’de yüzde 11’in üzerinde 2022’de yüzde 5,5, 2023’te yüzde 5,1, 2024’te yüzde 3,2 büyümeyi başardık. İhracatımız artmaya hep devam etti. Hiç gerilemedi. 375 milyar dolar, mallar ve hizmetlerde ihracat yaptık. Dış ticaret açığımızı 24 milyar dolar azaltıp 82 milyar dolara düşürdük. Cari işlemler açığımızı 55,5 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşürdük. Gelecek daha iyi olacak.

Deprem felaketinde 53 bin canımız şehit oldu. Topraklarımızın yüzde 13’ü, nüfusumuzun yüzde 14’ü büyük zarar gördü. Onları kaderlerine bırakmadık. 2 yılda, 2,6 trilyon lira bütçe harcaması yapılarak, 75 milyar dolardan bahsediyorum, deprem bölgeleri inşa ve ihya faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Aşağı yukarı 1 yılımız kaldı. Bu deprem felaketi olmamış olsaydı, bu 75 milyar dolar emekliyi rahatlatacaktı. İşçimizi, memurumuzu, çiftçimizi, KOBİ’leri daha iyi imkanlara taşımak mümkün olacaktı. Bu yıl sonuna kadar deprem harcamalarının büyük bölümü tamamlanmış olacak. Gelecek yıl inşallah bütçede deprem harcamaları için tahsisat çok az olacağından bütçemizdeki imkanlar emekli, işçi, memur, çiftçi ve esnafımız için harcanması mümkün olacak. O yüzden bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak."

Kaynak: DHA