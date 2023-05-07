'Birileri var...' İşte sosyal medyada viral olan 'Bay Kemal' videosu: Bu ülke küllerinden yeniden doğacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt dışındaki seçmen sayısı 3 milyon 416 bin 098 olarak açılandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan yarışıyor.

GERÇEK GÜNDEM /

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yıllık yüzde 67,20'ye; bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre yüzde 105.19'a ulaşan yıllık enflasyon yurttaşlar için geçinmeyi imkansız hale getiriyor. Geçinemeyen yurttaşların yaşadığı sorunlar çığ gibi büyürken öfkenin sandıklara da yansıması bekleniyor.

Gençler de sosyal medyada ve Youtube'da paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirerek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini vurguluyor.

"BİRİLERİ VAR"

Son olarak 'Jakoben Tilki' kullanıcı isimli Youtuber Barkın Deniz Türkiye'de yaşanan ve iktidarın sorumlu olduğu krizleri editleyerek ilgi gören isimler arasında yer alıyor.

Barkın Deniz, "Birileri Var" isimli videosuyla genç intiharlarını, ekonomik krizi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik hatalı politikalarını ve hakaret içerikli sözlerini bir araya getirerek bir video hazırladı.

Videoda Şebnem Ferah'ın 'Birileri Var' şarkısına da yer verilirken çözüm için adres olarak Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Video CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bölümler ve "Söz veriyorum, bu ülke küllerinden yeniden doğacak" ifadeleri de yer aldı.