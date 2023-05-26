Bir parti daha Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Değişim ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Abbas Bütün, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın, seçimin ikinci turu için kendileriyle istişarede bulunmadığını belirterek Oğan’ı eleştirdi.

İkinci turda Millet İttifakı'nın adayı destekleyeceklerini ifade eden Bütün, "Bir ittifak, sırf kendi menfaatleri doğrultusunda, HÜDA PAR gibi Hizbullahçı terör örgütünü içinde barındıramaz, Meclis’e milletvekillerini sokamaz. Değişim ve Demokrasi Partisi olarak, ülkemizdeki bu kirli düzenin değişmesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Bütün, şunları kaydetti:

“HAKKIMIZI SİNAN OĞAN'A HELAL ETMİYORUZ”

“Bizim, ATA İttifakı olarak kırmızı çizgilerimiz ve şartlarımız bellidir. Bu kırmızı çizgilerimizi yok sayarak Cumhur İttifakı’na geçen Sinan Oğan’ı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde artık hiçbir şekilde destekleme ve yanında olma ihtimalimiz kalmamıştır. Sinan Oğan, Zafer Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi’nin oylarıyla yüzde 5 oy oranına ulaştı. Cumhur İttifakı’na geçerken ATA İttifakı’nın mensupları ile hiçbir istişarede bulunmadı. Hakkımızı Sinan Oğan'a helal etmiyoruz.

Mültecilerin gönderilmesi, okullarda Andımız’ın yeniden okunması, cemaatlerin kapanması, T.C.'nin kurumlara yeniden yazdırılması, Sinan Ateş'in katillerinin ve azmettiricisinin yakalanması, bizim olmazsa olmazlarımızdır. Milliyetçilik ve Atatürkçülük gibi olguları ayaklar altına alan Cumhur İttifakı’na Sinan Oğan'ın dahil olması bizleri derinden üzmüştür.

Bu minvalde, Türkiye'nin geleceği söz konusu iken Cumhur İttifakı’nın Gaffar Okan'ın ve Konca Kuriş'in katillerini içinde barındıran HÜDA PAR ile bir arada ittifak oluşturması, kabul edilir gibi değildir.

Bir ittifak, sırf kendi menfaatleri doğrultusunda, HÜDA PAR gibi Hizbullahçı terör örgütünü içinde barındıramaz, Meclis’e milletvekillerini sokamaz. Değişim ve Demokrasi Partisi olarak, ülkemizdeki bu kirli düzenin değişmesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi için elimizden geleni yapacağız.”