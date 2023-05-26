Muhalefet liderlerinin eşlerinden sandığa çağrı
Millet İttifakı liderlerinin eşleri Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde seçmenlere seslendi. Selvi Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videoda kendisiyle birlikte Ülkü Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Dilek İmamoğlu ve Nursen Yavaş, “Oy verelim sandığa sahip çıkalım” dedi.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Videoda, Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Ülkü Zeynep Babacan, Hatice Uysal, Dilek İmamoğlu ve Nursen Yavaş yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde seçmenlere seslenen kadınlar, “Oy verelim sandığa sahip çıkalım” çağrısı yaptı.
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