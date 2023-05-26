Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 900 bini aştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 20.00 itibarıyla gümrükler dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.