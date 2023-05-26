Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 900 bini aştı

YSK, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için gümrükler dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.

Yurt dışında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 900 bini aştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 20.00 itibarıyla gümrükler dahil yurt dışında oy veren seçmen sayısının 1 milyon 912 bin 30 olduğunu açıkladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

 Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

Etiketler
seçim 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz Evin havasını temizleyen çiçekler! Mutlaka salonda yer vermelisiniz
Kılıçdaroğlu'ndan BTK'nin yasak kararına karşı 'videomu indirip paylaşın' çağrısı Kılıçdaroğlu'ndan BTK'nin yasak kararına karşı 'videomu indirip paylaşın' çağrısı
Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo... Hep yanlış yapmışız! İşte un helvasına lezzet katan tüyo...
Gazetecilerden "Gel beraber oy kullanalım" kampanyası Gazetecilerden "Gel beraber oy kullanalım" kampanyası
ÇOK OKUNANLAR
İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum İkinci tur için iki farklı anket: İşte adaylar arasındaki son durum
SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar! EYT maaşlarına ilişkin yeni karar!
Haziran ayında şans onlarla: Paradan yana yüzü gülecek 3 burç belli oldu Haziran ayında şans onlarla: Paradan yana yüzü gülecek 3 burç belli oldu
Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın' Tüm Türkiye'ye uyarı: 'Belediyeler ve vatandaş şimdiden hazırlığa başlasın'
'Adam kazandı' mesajını okuyan İsmail Küçükkaya, İnce'nin o sözlerini paylaştı: Şu kulaklarım duydu 'Adam kazandı' mesajını okuyan İsmail Küçükkaya, İnce'nin o sözlerini paylaştı: Şu kulaklarım duydu