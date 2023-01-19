Binali Yıldırım'ın oğlu tesbihini sallarken: Solunda vali, karşısında il jandarma komutanı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretinde ortaya çıkan fotoğrafta yer alan isimler dikkat çekti: "Hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyorlar? Yıldırım’ın bu lakayıt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı?"

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Binali Yıldırım'ın oğlu tesbihini sallarken: Solunda vali, karşısında il jandarma komutanı

'Türkiye'nin son başbakanı' olarak tarihe geçen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 13 Ocak'ta Erzurum'daki geleneksel '1001 Hatim' duasının ardından gittiği bir giyim mağazasında çekilen fotoğrafı tepki çekti. 

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, söz konusu karede Yıldırım'ın solunda Vali Okay Memiş, sağında ikinci sırada AKP İl Başkanı Mehmet Emin Ö, karşısında asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek'in görüldüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"(...) O gün imam, dua ve cuma namazı için toplanan cemaate 'Son Başbakanımız Binali Yıldırım’ın oğlu hayır için bir yemek veriyor. Duadan sonra yemek yiyebilirsiniz' diye seslendi. Yıldırım’ın Erzurum’a geldiği bu şekilde şehirde duyuldu.

Yıldırım, namazdan sonra 'Mürsel’in mağazası' diye bilinen giyim mağazasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafta Yıldırım, koltuğa gömülmüş ve sol eliyle tesbih çekerken görünüyor.

Yıldırım’ın solunda Vali Okay Memiş, sağında ikinci sırada AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, karşısında asker üniformasıyla İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek yer alıyor.

'NEYSE Kİ YILDIRIM'IN TESBİHİNİ TAŞIMAMIŞLAR'

Memiş ve Şimşek, hangi gerekçeyle Yıldırım’a eşlik ediyor? Yıldırım’ın bu lakayt oturuşundan ve tesbih çekişinden rahatsız olmuyorlar mı? Bu fotoğraf karşısında 'Neyse ki Yıldırım’ın tesbihini taşımamışlar' demekten kendimi alamadım." 

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