AKP'li belediye başkanının akrabalarının işlediği cinayetin ardından: 'Vekilleri evinde kabul ediyor'

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 2019'da yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde Saadet Partili iki müşahitin sandık başında öldürülmesinin ardından yaşananları kaleme aldı.

Cinayeti azmettiren, aynı zamanda AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası olan 75 yaşındaki Hacı Sülük, yargılama sürecinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış; ancak yakın zamanda 'sağlık koşulları' gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Gazeteci, 'Erbakancıları nasıl katlettiler?' başlıklı yazısında Hacı Sülük'ün bugünlerde evinde tarla işleriyle ilgilendiğini ve Malatyalı AKP'li vekillerin ziyaretlerini kabul ettiğini aktardı; ardından şu bilgileri verdi:

"Hapiste kalan 3 sanık için ise 'yukarıdaki hatırlı kişiler' devreye girdi. Beklenmedik bir şekilde, yıllar sonra, Yargıtay Savcısı, müebbet kararlarının bozulması için itiraz etti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun başkanlığını yapan hâkim Eyüp Yeşil’in 'üstün çabaları' ile bitmiş karar bozuldu.

(Saadet Partili iki sandık müşahidi; Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş.)

TALİMAT BÜYÜK YERDEN

Salı günü dava yeniden görülmeye başlandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun yazdığı 94 sayfalık karara bakarsanız, görünen şu: Sanıklardan ikisi de cinayetten değil, yardım suçundan ceza alacak ve muhtemelen yakında dışarı çıkacak.

Dün, Aktaş ailesinin avukatı Süleyman Sarıbaş’ı aradım. Sarıbaş, önceki günkü duruşmada, isyanını, 'Aslında bu kararı da bu cüppeyi de yırtmam lazım ama saygısızlık etmek istemiyorum' diye göstermişti. Dünkü konuşmamızda ise davanın aşama aşama kaçırılışını özetledikten sonra, 'talimat büyük yerden' dedi.

Katledilen Hasan Aktaş’ın kardeşi İzzet Aktaş ise daha da öfkeliydi: “Beş kişinin de cezalarını çekmelerini istiyorum. Siyasi güçlerini kullanıp davayı bu noktaya getirdiler. Ya siyaset, bu dosyadan elini kolunu çeksin. Ya da katillerin hepsini bıraksınlar, onlar da hepimizi öldürsün, adalet bu diyelim.”

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