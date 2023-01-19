Bahçeli'nin danışmanıyla fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Başsavcılıktan, Sinan Ateş açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni savcı atandığı haberleri üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği ifade edildi.

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Bahçeli'nin danışmanıyla fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Başsavcılıktan, Sinan Ateş açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılığın açıklamasında, savcının değiştirilmediği, ilave 1 savcı daha görevlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhuriyet savcısının değiştirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı, ayrıca soruşturmanın iki cumhuriyet savcısı ile birlikte yürütülmesine karar verildiği” belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi, olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmekle. Olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir. Halihazırda soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada ikinci bir savcı görevlendirirken, dosya milliyetçi kesime yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verilmişti.

Soruşturmaya atanan savcı Özer’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Bahçeli'nin danışmanıyla fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Başsavcılıktan, Sinan Ateş açıklaması - Resim : 1

Kaynak: İHA

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