Bilal Erdoğan şikayetçi oldu, Kılıçdaroğlu'na hapis istemi!

Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açıldı. Eski CHP liderinin 2 yıla kadar hapsi istendi.

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Bilal Erdoğan şikayetçi oldu, Kılıçdaroğlu'na hapis istemi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olmuştu. Seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu, milletvekili de seçilemediği için dokunulmazlığı kalktı. Eski CHP lideri hakkında 28 dosya vardı. Seçimlerden sonra bu dosyalar raftan indi ve yenileri eklenmeye başlandı. Bekleyen fezlekeler, 110 yıl hapis talebine varan dava potansiyeli gösteriyordu.

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BİLAL ERDOĞAN ŞİKAYET ETTİ İDDİANAME HAZIRLANDI: 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açıldı. Kılıçdaroğlu'nun 2 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini iddia ederek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Bilal Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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