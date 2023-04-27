Bekir Bozdağ'ın sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: 'Bu bey Adalet Bakanı yahu'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda sarf ettiği “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak” sözlerine bir tepki de sanat camiasından geldi.

GÖKBAKAR'DAN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Bozdağ'a tepki gösterirken; oyuncu Şahan Gökbakar, "Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!" ifadeleriyle Bozdağ'a yüklendi.