Bekir Bozdağ'ın sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: 'Bu bey Adalet Bakanı yahu'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak” sözlerine tepki gösteren oyuncu Gökbakar, "Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu..." dedi.

Son Güncelleme:
Bekir Bozdağ'ın sözlerine Şahan Gökbakar'dan tepki: 'Bu bey Adalet Bakanı yahu'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda sarf ettiği “14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak” sözlerine bir tepki de sanat camiasından geldi. 

GÖKBAKAR'DAN SERT TEPKİ 

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Bozdağ'a tepki gösterirken; oyuncu Şahan Gökbakar, "Bu bey Adalet Bakanı... Toplumu içki içenler ve namaz kılanlar olarak ikiye ayıran bu bey Adalet Bakanı... Toplumu kutuplaştıran ve iki gruba indirgeyen bu bey Adalet Bakanı yahu... Adalet Bakanı bu bey! ADALET BAKANI!!!" ifadeleriyle Bozdağ'a yüklendi.

'Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin''Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin'Siyaset
Etiketler
Bekir Bozdağ Şahan Gökbakar
Son Güncelleme:
Öğrendikten sonra meze ustası olacaksınız. Ölçüsü böyle hiç şaşmıyor Öğrendikten sonra meze ustası olacaksınız. Ölçüsü böyle hiç şaşmıyor
'Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin' 'Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin'
Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi Saç beyazlamasını ve kepekleri önlüyor! Bitkisel yağ.. İbn-i Sina'nın reçetesi
Miting izlenimleri: "Kılıçdaroğlu bugün Balıkesir’e bayramı getirdi" ‘‘Kılıçdaroğlu bugün Balıkesir’e bayramı getirdi’’
İmamoğlu İnegöl'de: 'Milletin iktidarının Millet İttifakı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın' İmamoğlu İnegöl'de: 'Milletin iktidarının Millet İttifakı olduğunu görmek için İstanbul'a bakın'
DSP kaynayan kazan: İl başkanlığından Millet İttifakı'na destek pankartı DSP kaynayan kazan: İl başkanlığından Millet İttifakı'na destek pankartı
ÇOK OKUNANLAR
Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor? Ege'nin kritik üç ilinden son anket: Bu pazar seçim olsa sandıktan kim çıkıyor?
Uzmanı açıkladı: EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu! EYT'liye en düşük emekli maaşı oyunu!
Detaylar ortaya çıktı: Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti? Yayın öncesi TV yönetimine ne dendi, Erdoğan'a rahatsızlanınca kim müdahale etti?
Google araştırmasında son durum: Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü Erdoğan'ın etkili olduğu kentlerde ilgi Kılıçdaroğlu'na döndü
IIF Başekonomisti dolar/TL'nin adil değerini açıkladı: Aşırı seviyeye ulaştı! IIF Başekonomisti dolar/TL'nin adil değerini açıkladı