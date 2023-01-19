Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın seçim kararı alacağı tarihi açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında 2023 seçimleri hakkında konuşmuş, 14 Mayıs'ı işaret ederek; ''Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, müstemleke heveslilere 'yeter''' ifadelerini kullanmıştı.

BEKİR BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan'ın söz konusu açıklaması tartışmalara neden olurken; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı bir televizyon programında seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayında yapılacak seçimlerin erken seçim olmayacağını iddia eden Bozdağ, Erdoğan'ın seçimi açıklayacağı tarihe ilişkin de konuştu.

Bozdağ, "Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.