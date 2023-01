MHP'li Feti Yıldız: 'Gey ve lezbiyen kiliseleri kuruluyor'

Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması amacıyla AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonu’nda devam ediyor.

MHP'Lİ YILDIZ İLE CHP'Lİ TEZCAN ARASINDA TARTIŞMA

T24'den Eray Görgülü'nün haberine göre, MHP’li Feti Yıldız’la muhalefet milletvekilleri arasında LGBT tartışması yaşandı. Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’a “Listelerde LGBT’ye yer verecek misiniz?” sorusun yöneltti. Tezcan da Yıldız’a “LGBT’ye neden bu kadar ilgilisin?” sorusunu yöneltti.

''BATIDA GEY VE LEZBİYEN KİLİSELERİ KURULUYOR''

Anayasa Komisyonu’nda teklifle ilgili söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teklifin aile birliğini düzenleyen 41’inci maddesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar toplumsal değer yargılarının dışına çıkılmasını arzu eden, kendi hastalıklarını ihraç etmek için her türlü yolu deneyen Batı, kadının kadınla yaşamasını, erkeğin erkekle yaşamasını aile diye tanımlamaya başladı, herhalde haberiniz var. Her türlü sapkınlığı, farklı cinsel yönelimleri, farklı tercihlere saygı gösterilmesini insan onuruna saygıyla eşdeğer görmeye başladı. Bugün, kendi cinsine karşı cinsel davranışları normal görmek ya da bulunmak isteyenleri de normal görmek elbette sıklıkla duyulmaya başlandı. Bu bozulmaya, sapkınlığa karşı çıkan tüm itirazları etkisiz kılmak için de her türlü tertibin yapıldığına müsaade edildiğini görüyoruz.

Batı, ilahi doğal özden kopmuş durumdadır. Gey ve lezbiyen kiliselerinin kurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Lut Kavmi’nin sapkınlığının postmodern versiyonunu bugün ülkemize ihraç etmek istiyorlar ve maalesef, bazı belediyelerimiz bunlara yaptıkları yardımlarla, cesaretlendirmeyle, hatta bir siyasi partimizin genel başkanının özendirmesiyle öyle bir yere geldik ki bu artık toplumsal bir sorun haline gelmeye başlamakta, bunun için de biz buna karşı çok ciddi bir mücadele vermek zorundayız.”

''SAPKIN AKIMLARIN DAYATMALARINA KARŞI KORUNMASI AMAÇLANIYOR''

“Milletin mahremiyetini ve nesillerini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini” de ifade eden Yıldız, şöyle devam etti: “Bunu hümanizmle, bunu insanlıkla, batıcılıkla izah etmeyi de Türk toplumu hiçbir zaman da yutmayacaktır. Anayasamızın 41’inci maddesindeki değişiklikle, yalnız kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmektedir. Şimdi bunan nesine karşı çıkacak arkadaşlar, bunu da dinleyeceğiz. Bunun dışında hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilemeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ile erkek arasında eşitliğe dayandığı hükmü anayasaya konuluyor. Buna kim karşı çıkacak onu da göreceğiz. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit, saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”

Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumanın ve aileye yönelik her türlü tehdide karşı tedbiri almanın devletin görevi olduğunu da belirten Yıldız, “Muhalefetteki değerli arkadaşlarımızın 24’üncü maddeyle ilgili kanun teklifi verdik, biraz orasından, biraz burasından bir kelime, bir virgül değiştirebilirse olumlu göreceğiz ancak 41’inci maddeyi zinhar’ demelerini de anlamadım doğrusu” dedi.