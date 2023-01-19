Siyasi yasak kararı sonrası Anadolu'ya gideceğini söylemişti: İşte İmamoğlu'nun ilk durağı
YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında siyasi yasak ve hapis kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu ziyaretlerine Kastamonu ile başlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve hapis cezası kararları verilmişti.
Tepki çeken karar sonrası İmamoğlu, Saraçhane'de yaptığı açıklamalarda Anadolu'yu ziyarete başlayacağını duyurmuştu.
İLK DURAK KASTAMONU
İmamoğlu söz konusu ziyaretlere yarın başlıyor.
İmamoğlu'nun ilk durağının Kastamonu olacağı öğrenildi.
CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nu Kastamonu'da ağırlamaya hazırız. Milletin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Kastamonu programı şöyle:
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