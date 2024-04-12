Bekir Bozdağ, 31 Mart yenilgisinde çuvaldızı kendilerine batırdı: Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz

AKP'li Bekir Bozdağ, yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, "Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır" dedi.

Bekir Bozdağ, 31 Mart yenilgisinde çuvaldızı kendilerine batırdı: Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da partililerle bayramlaşma programında yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Bozdağ, “Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz" dedi.

Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Şanlıurfa ve hemşehrilerimiz değildir. O nedenle de biz bu sorumluluk bilinci içerisinde Şanlıurfa'mızda yeni dönemde partimizin daha da güçlenerek yola devamı için yapılması lazım gelenleri milletimizden de aldığımız mesaj ve uyarı doğrultusunda kararlılıkla yerine getireceğimizden hiçbir hemşehrimizin tereddüdü olmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

31 Mahalli İdareler Seçiminde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkardı.

İktidar partisi AKP ise 24 ili kazanarak ülke genelinde yüzde 35.49 oy aldı.

AKP'nin oylarında son seçimlere göre ciddi bir düşüş yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA

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