CHP'li İlgezdi: Depremzedeler için toplanan bağışlar bankada bekliyor!

Depremzedeler için halkımızın yaptığı 129 milyar 92 milyon 97 bin 136 TL’nin 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL’sinin bankalarda bekletildiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, “Hala çadırda kalan depremzedeler varken halkımızın depremzedeler için bağışladığı rakamın önemli bir kısmının bankalarda bekletilmesi kabul edilemez. Bu para ile kaç yurttaşımız çadırdan kurtulurdu” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi depremzedeler için AFAD’a yapılan bağışların akıbetini bilgi edime ile sordu. Dr. Akkuş İlgezdi’ye yanıt veren AFAD, “Bağış hesabında 129.092.097.136 TL. toplanmış olup 81.784.834.035 TL’si harcanmıştır. Kampanya hesaplarında bulunan 47.307.263.101 TL. kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirilmekte olup, afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri, konteyner kent kurulumu ve sosyal donatı çalışmaları kapsamında kullanılacaktır” dendi.

YARDIMLARIN YÜZDE 36’SI BANKADA BEKLETİLİYOR

Depremin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen hala çadırlarda kalmak zorunda bırakılan afetzedelere dikkat çeken CHP’li Dr. Akkuş İlgezdi, “Milletimizin depremzedeler için bağışladığı paranın yüzde 36’sını bankada bekleten AFAD yöneticileri çadırlarda yaşamak zorunda kalan yurttaşlarımızı hiç mi görmüyor? Şubat ayında yine AFAD’ın Yeşilköy yerleşkesinde depremzedeler için toplanan yardımların çürümeye terk edildiğini ortaya çıkarmıştım. Depremzedeler kışı kendi imkanları ile geçirmek zorunda bırakılırken, en çok ihtiyaç duyulan erkek, kadın ve çocuk giysileri depoda bekletiliyordu. Yardımların da 3’te birinden fazla kısmının dağıtılmaması da tam bir rezalettir” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem