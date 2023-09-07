BBP lideri Destici'den İYİ Parti'ye çağrı: "Elbette ki Cumhur İttifakı'na katılmalarını istiyoruz"

BBP lideri Destici, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını istedikleri açıkladı. Destici, "Milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz" dedi.

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BBP lideri Destici'den İYİ Parti'ye çağrı: "Elbette ki Cumhur İttifakı'na katılmalarını istiyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de gazetecilere konuştu.

Destici, İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılmasını istediklerini belirtti. Destici, "Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Destici şunları kaydetti:

"Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil. Biz, Türk devletinin varlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi, ülkenin bütünlüğünün muhafazası ve Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, milletin kardeşliği açısından milli, manevi hassasiyetleri yüksek olan, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz"

Kaynak: Gerçek Gündem

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BBP - Büyük Birlik Partisi İYİ Parti Meral Akşener Cumhur İttifakı Mustafa Destici
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