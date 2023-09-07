Meral Akşener'e 'tırlatmış' diyen Enver Aysever'e sert tepki: "Her mahallenin yobazı var"

İYİ Partili Buğra Kavuncu, Enver Aysever'e Meral Akşener hakkındaki ifadeleri için sosyal medyadan tepki gösterdi. Kavuncu, "Her mahallenin yobazı var" dedi.

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Meral Akşener'e 'tırlatmış' diyen Enver Aysever'e sert tepki: "Her mahallenin yobazı var"

İYİ Parti İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu, Genel Başkanı Meral Akşener hakkındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Enver Aysever’e sert tepki gösterdi.

Bir yayınında İYİ Parti lideri Akşener için “Kepazeliğin son noktası, iyice tırlatmış. Aday çıkarıp Cumhur İttifakı’na hizmet edecekleri ortaya çıkmış oldu. Bu kadın eski asena, ülkücü. Yani demokrasi, kadın hakları falan hak getire” tarzında ifadeler kullanan Aysever İYİ Partililerin büyük tepkisini çekti.

Konuya ilişkin X hesabından paylaşımda bulunan İYİ Partili Buğra Kavuncu da Aysever’e tepki gösterdi.

Kavuncu, paylaşımında “Her mahallenin maalesef yobaz ve bağnazı var” diyerek şu ifadeleri kullandı:

Kendini aydın, entelektüel, gazeteci sanan; halktan kopuk, nobran, saygısız karakterler... Her mahallenin maalesef yobaz ve bağnazı var. Tasavvur ettikleri dünyada kendileri gibi olmayana hiç yer olmadı. Hatta yetmedi, milleti aşağıladılar, farklı düşüneni de dışladılar, hakaretler yağdırdılar. O nedenle millet nezdinde bu zihniyetin hiçbir zaman karşılığı olmadı, olmayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Meral Akşener Buğra Kavuncu İYİ Parti Cumhur İttifakı
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