Sosyal medyadan açıkladı: İYİ Partili Ümit Özlale, Deniz Tekin'in şarkısını izinsiz kullanmış

Müzisyen Deniz Tekin, İYİ Partili Ümit Özlale'nin videoda kullandığı İzmir'de bir gün batımı şarkısını izinsiz kullandığını açıkladı.

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Sosyal medyadan açıkladı: İYİ Partili Ümit Özlale, Deniz Tekin'in şarkısını izinsiz kullanmış

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dün İzmir’de yurttaşlarla bir araya geldiği anların bulunduğu bir video paylaştı.

Özlale paylaştığı videoda sanatçı Deniz Tekin’in ‘İzmir’de bir gün batımı’ isimli şarkısını kullandı. Özlale’nin videosu sosyal medyada binlerce beğeni alırken, sanatçı Deniz Tekin’den bir açıklama geldi.

Tekin X hesabından yaptığı paylaşımda Özlale’nin videosunu alıntılayarak, şarkının kullanımı için kendisinden ve eser sahibi olan babasından izin alınmadığını açıkladı.

Tekin paylaşımında şunları kaydetti:

“Bu videoda kullanılan "İzmir'de bir gün batımı" şarkısı için yorumcu olarak benden de, eser sahibi olarak babamdan da izin alınmamıştır. Bilginize artık ne diyim”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ümit Özlale İzmir İYİ Parti Milletvekili
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