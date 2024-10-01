BBP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir'de Parti Mensuplarıyla Buluştu

Alfatlı, Alperen Ocakları'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin yeni ve sivil anayasayı desteklediğini, anayasaya idam cezasının da konulması gerektiğini belirten Alfatlı, şöyle devam etti:

"Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana sivil, yerli, kültürümüze, değerlerimize, inançlarımıza uygun yeni bir anayasanın acilen yapılması gerektiğini, bununla ilgili çalışmalarımızı da terörün partisi olan, Türkiye'de bölücü terör örgütünün siyasi şubesi olan partinin dışında bütün siyasi partilerle bu çalışmamızı paylaştık. İnşallah önümüzdeki dönemde sivil, Anadolu insanına yakışır, yerli bir anayasayı desteklediğimizi ifade ediyoruz."

Toplantıda, Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanı Hamza Başarır, Büyük Birlik Partisi Danışma Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, Alperen Ocakları Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Beytullah Dalbudak da hazır bulundu.

Öte yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, kentteki programı kapsamında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula'yı da ziyaret etti.

Kaynak: AA