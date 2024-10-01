Özgür Özel'den Meclis'te 'Acil' Oturum Talebi: 'Cumhurbaşkanı Çıkıp, İsrail Türkiye'ye Saldıracak Diyorsa...'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği katliama değinen Özel, İsrail'in, geçen yıl 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarını kendine araç olarak kullandığına dikkat çekerek "Böyle güçlü bir istihbaratı olan ülke nasıl farketmedi. Bu kadar güçlü hava savunması olan ülke nasıl avlandı diyorduk. Demek ki kendisine kuvvetli bir bahane arıyormuş." dedi.

'AMERİKA'NIN, İSRAİL'E 'DUR' DEMESİNİ ENGELLEYEN SÜREÇ YAŞANIYOR'

Özel'in konuşması şu şekilde:

"Soykırıma varan işler, çocukların katli, kadınların katli, hepsini lanetliyorum. Ama esas niyetin Gazze olmadığı, Batı Şeria'da yaptıkları, İsrail'deki Filistinli nüfusuna yaptıkları ve devamında yaptıkları görülüyor ki İsrail; Amerika'daki seçim sürecinin de kendisine yaratacağı taktik üstünlüğü fırsata çeviriyor Amerika'daki yahudi cemaatinin oyları, Amerika'nın İsrail'e dur demesini engelleyecek bir süreç yaşanıyor.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR'

Bunu araçsallaştırarak ve en önemlisi de bir Hizbullah militanını öldürmek için 1 apartman sivili öldürecek kadar gözü dönmüş. Yan hasarı hiç düşünmüyor. Her şeyi göze almış durumdalar. Buna karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor.

'ERDOĞAN DURUMUN VEHAMETİNİ PEK ÇOĞUMUZDAN GEÇ KAVRADI'

Bugün Erdoğan'ın 'İsrail er ya da geç durdurulacak' sözleri... Geçi kalmadı bunun. İsrail durdurulmazsa ne olduğu ortada. Bir an önce durdurulması için bütün dünyanın harekete geçmesi, Erdoğan'ın da bugüne kadar yaptıklarının fazlasını yapması lazım. İsrail ile yapılan geçmişteki anlaşma, Nisan'a kadar sürdürülen ticaret anlaşması... Ne vahim hatalar. Bugünkü konuşmasına diyecek bir şeyim yok ama bu durumun vehametini Erdoğan pek çocuğumuzdan geç kavradı.

MECLİS'TE KAPALI OTURUM İSTEDİ

Bundan sonrasını grup başkanvekillerim değerlendiriyor. Ülkemin Cumhurbaşkanı çıkıp da Meclis'in kürsüsünde İsrail Türkiye'ye saldıracak diyorsa bir kapalı oturuma acilen ihtiyaç vardır. Gelecekler ve bu meclisi bilgilendirecekler.

Kaynak: Gerçek Gündem