Bakan Yumaklı Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'da resmi ziyaretlerde bulundu. Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı Mecnun Memmedov ile de bir araya geldi.

Bakan Yumaklı Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Görüştü

Tarımve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan’da Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı görüşme hakkında yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Tarım Bakanı Sayın Mecnun Memmedov ile bir araya geldik. Tarım sigortaları, hayvancılık ve gıda arz güvenliği gibi konuları ele aldığımız görüşmemiz kapsamında Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Niyet Beyanı"nı imzaladık. ‘Tek millet, iki devlet’ anlayışıyla birlikte adım atmaya devam” dedi.

Kaynak: DHA

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