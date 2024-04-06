Bakan Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki olaylı İsrail protestosuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen 'Filistin İçin Bin Genç' aktivistlerinin 'İsrail ile Ticarete Dur De' sloganıyla eylem yapmak istemeleri ve ardından gençlerin gözaltına alınmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'dan İstiklal Caddesi'ndeki olaylı İsrail protestosuna ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim'de gerçekleşen İsrail protestosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili 43 kişinin yakalandığını, 38'inin kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakıldığını ve 5 kişinin ise ifadeleri alınarak adli işlem yapıldığını belirtti. Ayrıca, olayla ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

'2 Emniyet Görevlisi Açığa Alındı'

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 15.30’da İstanbul Beyoğlu’nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail’le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38’i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadelerini kullandı.

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