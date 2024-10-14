Bakan Tunç'tan Ceza İnfaz Sistemi İçin İtiraf Gibi Açıklama! 'Yılda 12 Milyon Karar Veriyoruz, Hatalar Olabilir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza sistemine gelen eleştirilere "Yılda 12 milyon karar veriliyor, bunlardan hatalılar olabilir" yanıtını verdi. Tunç, kamuoyunda tepki çeken iyi hal indiriminin kaldırılabileceğini de sözlerine ekledi.

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Bakan Tunç'tan Ceza İnfaz Sistemi İçin İtiraf Gibi Açıklama! 'Yılda 12 Milyon Karar Veriyoruz, Hatalar Olabilir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, ceza sistemine yönelik eleştirilere ve "cezasızlık" politikasına yönelik tepkilere dair konuştu.

Bakan Tunç'tan Ceza İnfaz Sistemi İçin İtiraf Gibi Açıklama! 'Yılda 12 Milyon Karar Veriyoruz, Hatalar Olabilir' - Resim : 1

'İYİ HAL İNDİRİMİ RAHATSIZLIK YARATIYOR'

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yıllık denetimli serbestlikten yararlanması için belli bir süre cezaevinde kalması gerektiğini geçen yıl biz getirdik. Bir yıldan az suçun yatarının olmamasının, iyi hal indiriminin kamuoyunda rahatsızlık yarattığının farkındayız. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı Meclis gündemine getireceğiz. Yılda 12 milyon karar veriliyor, bunlardan hatalılar olabilir."

Bakan Tunç'tan Ceza İnfaz Sistemi İçin İtiraf Gibi Açıklama! 'Yılda 12 Milyon Karar Veriyoruz, Hatalar Olabilir' - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Yılmaz Tunç Hapis cezası
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