Erdal Beşikçioğlu Tercihini Yaptı: Tiyatro mu Başkanlık mı?

25 yıllık aranın ardından Ankara’nın Etimesgut ilçesini CHP’ye kazandıran Erdal Beşikçioğlu, tiyato ve sanat arasındaki ilişkiyi; 6 ayı aşan başkanlık serüvenini ve Behzat Ç.’nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

10haber’den Ilgaz Gökırmaklı’nın sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, Tiyatro mu yönetmek daha zor yoksa belediye mi sorusuna ise açık yüreklilikle yanıt verdi.

Beşikçioğlu, net şekilde tiyatro derken gerekçesini “Belediyede işleyen bir hizmet, bir matematik var. Tiyatroda ise kimsenin görmediği hayali sahne üzerinden canlandırmak zorundasınız. O yüzden sahnede 10 oyuncu yönetmek bir makamda bir yer yönetmekten daha zor” sözleriyle açıkladı.

Sanatçıların siyasete atılmasının yeni olmadığını ancak kazanmanın çok sık rastlanılan bir durum olduğunun hatırlatılıp; “Sizce neden seçildiniz?” sorusuna yanıt veren Beşikçioğlu, yaklaşık 30 yıldır insanların evlerine girdiğini, ailelerinden biri olduğunu bu yüzden zorlanmadığını ifade etti.

“SİYASETÇİDEN ÇOK İYİ SANATÇI OLABİLİR”

Beşikçioğlu, 6 ayı geçen başkanlık deneyimine dair ise üniversiteden mezun olduğu dönemi hatırlatarak, siyasetçilerin de ‘oyunculuk meselesinde hiç fena olmadığını’ belirtti.

Beşikçioğlu, “Ben “Siyasetçiden sanatçı olmaz” kavramına gerçekten hiç anlam veremiyorum. Bence siyasetçiden çok iyi sanatçı olabilir, hele hele çok oyuncu… Mükemmel olur” şeklinde konuştu.

TİYATRO MU BELEDİYE Mİ?

Tiyatro yönetmenin mi yoksa belediye yönetmenin mi zor olduğu konusunda değerlendirmelerde bulunan Beşikçioğlu’nun yanıtı ise çok net oldu.

‘Kesinlikte tiyatro’ diyen Beşikçioğlu, “Çünkü bir üretim ve yaratı içindesiniz. Belediyede bir yaratım süreci yok, hizmet var. Onun nasıl olacağı da bellidir. Sosyal hizmetler devam edecektir, temizlik, eğitim, sportif ve kültür hizmetleri devam edecektir. Bu işleyişin bir matematiği var. Bunlar yeni yaratılan şeyler değil. Var olan bir sistem içinde akan bir yapı. Ama tiyatroda hiç kimsenin görmediği bir hayali sahne üzerinde canlandırmanız gerekiyor. Bu da çok sancılı bir süreç. O yüzden sahnede 10 oyuncu yönetmek bir makamda bir yer yönetmekten daha zor” sözleriyle iki deneyimini karşılaştırdı.

BEHZAT Ç. 2025’TE BAŞLIYOR

Ankaralı stand upçı Deniz Göktaş’ın bir gösterisinde kendisi hakkında yaptığı yorumu hatırlatılan Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç.’nin geleceği hakkında da konuştu.

Behzat Ç.’nin geri döneceğini sölyeyen Beşikçioğlu, “Benim vaadim değildi gerçekten. Yurttaşlar “Eğer ‘Behzat Ç’ çekmeyeceksen seni seçmeyeceğiz” dedi bana açık açık. Biz artık ‘Behzat Ç’yi çekmek zorundayız. Ve burada Etismesgut’ta, yurttaşlarla çekeceğiz. Çekimler ocak ayında başlayacak. Yıllık 10 gün iznim var, gecelerim var. Bunları kullanacağız. Halledeceğiz.” sözleriyle sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Kaynak: 10haber