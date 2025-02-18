Bakan Murat Kurum Duyurdu: Yeni Sosyal Konut Kampanyası Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal konut projesinin yıl sonuna kadar başlatılacağını duyurdu.

Murat Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı kimseye siyasi malzeme yaptırmayacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem illerinde huzurun hakim olduğu şehirleri inşa etmiş olacağız. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Kentsel dönüşümü milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. 3.7 milyon iş yeri ve evimizi başarıyla dönüştürdük.

YENİ KAMPANYA

Yeni sosyal konut kampanyaları yapacağımızı ilan etmiştik. 81 ilde bu yıl sonunda başlatacağız. İhtiyaç duyduğumuz arazilerimizi 81 ilimize valiliklerimize bir genelge gönderdik. Konut ihtiyacının belirlenmesi, hangi alanda proje istendiği, yapılacak araziye ilişkin her türlü etüt ve çalışmanın yapılıp Bakanlığımıza gönderilmesi talimatını verdik. İnşallah proje için adımımızı atmış olacağız. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla milletimize bu imkanı hep beraber sunmuş olacağız.

EMLAK KONUT'TAN DA YATIRIM İMKANI

Bu kampanyamızla beraber sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla birlikte başlatıyoruz. Bugün buradan bu müjdeyi milletimize vermiş olalım. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza konut sunuyorsak Emlak Konut projelerini diğer gelir grubundaki vatandaşlarımıza uygun vade oranlarıyla gerek düşük peşinat gerek peşinatsız, kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bu hafta içinde duyuracak.

FİYAT SABİTLENECEK

Arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatını artırmayacak bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz yürütecek. Hazine arazilerini bu kapsamda yeni piyasaya sunacağımız atıl arazilerimizi düşük arsa maliyetleriyle konut fiyatını da sabitleyeceğimiz, bir taban belirleyeceğimiz çalışmayı sektörümüze sunacağız.

TÜSİAD TEPKİSİ

Biz devlet olarak Türkiye'yi büyütmek için seferber olan tüm sivil toplum kuruluşlarıyla beraberiz. TÜSİAD'ın geçmişini, tarihi biliyoruz ama o dönem kapanmıştır. Herkes bugünün büyük ve güçlü Türkiyesi'ne odaklanmalıdır."

Kaynak: Haber Merkezi