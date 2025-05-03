Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı: 'Çok Üzgünüm'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası bir taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, "Çok üzgünüm. Görüşlerimiz ayrı olsa da barış dolu geleceğe kilitlenmiştik" diyerek birlik mesajı verdi.

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Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı: 'Çok Üzgünüm'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi ve aort damarının yırtılması sonrası 18 günlük yaşam mücadelesinin ardından bugün saat 16.10'da İstanbul'da hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından birçok siyasiden taziye mesajı gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder İçin Taziye Mesajı: 'Çok Üzgünüm' - Resim : 1

'BİRLİKTE BARIŞA KİLİTLENMİŞTİK'

Önder'in vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Bahçeli, "Sanat ve siyaseti şahsında birleştirip buluşturan, sade hayatı ve sağduyulu vasfıyla halk nezdinde saygı ve sevgiye müstahak olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'i maalesef kaybettik. Hakikaten çok üzgünüm. Ayrı dünya görüşlerine sahip olsak bile aynı ülkenin barış ve huzur dolu geleceğine kilitlenmiştik" ifadelerini kullandı.

'CENAB-I ALLAH CENNETİYLE ÖDÜLLENDİRSİN'

Önder'in ardından da milli birlik için çalışacaklarını ifade eden MHP lideri, "İnancım odur ki, terörsüz Türkiye'nin tezahürü merhum Önder'e manevi bir armağan, milli birlik ve kardeşliğimize ebedi bir hizmet olacaktır. Sırrı Bey kardeşime Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, cennetiyle, cemaliyle ve merhametiyle mükafatlandırmasını diliyorum. Kederli ailesinin, DEM Parti camiasının, sevenlerinin ve seçmenlerinin, elbette hepimizin başı sağ olsun diyorum" sözlerini paylaştı.

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Sırrı Süreyya Önder Hayatını KaybettiSırrı Süreyya Önder Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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