Bahçeli konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Şov yapmayı bırakın, yardımları ulaştırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidar partisine seslendi. Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin konuşması sırasında paylaşım yapması dikkat çekti.

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Bahçeli konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Şov yapmayı bırakın, yardımları ulaştırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine hala yardım gitmemiş olmasına sert çıktı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in kullandığı "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" ifadelerinin ardından başlayan tartışmaları da hedef aldı.

Son olarak MHP Grup toplantısında açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremin ardından menfaat çıkarmaya çalışanları "tek tek not ettiklerini" söyledi. Kılıçdaroğlu bu çıkıştan dakikalar sonra paylaşım yapmasıyla dikkat çekti.

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Kılıçdaroğlu, "Şov yapmayı bırakın" dediği paylaşımında şunları söyledi:

"Halka, defter tutuyoruz, not ediyoruz diye tehdit savuran beceriksizler! Şov yapmayı bırakın, geçen iki haftada depremzedelere çadır, konteyner ve mobil duş-tuvalet götüremediniz. İnsanlar soğuk yüzünden az hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldılar. Yardımları halka ulaştırın!" 

Bahçeli konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Şov yapmayı bırakın, yardımları ulaştırın - Resim : 3

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