Bahçeli seçim mesajı verip muhalefeti hedef aldı: 'Sandığa gömerek...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, depremin ardından menfaat çıkarmaya çalışanları "tek tek not ettiklerini" söyledi.

Bahçeli konuşmasının devamında, deprem öncesi tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Bahçeli, "Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatlarımıza devam etmeliyiz" dedi.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ: "OYALANMAYA VAKTİMİZ YOKTUR"

Bahçeli ayrıca beklenen büyük İstanbul depremi üzerine ise "İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazır olmalıyız, kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Oyalanmaya vaktimiz yoktur" diye konuştu.

SEÇİM MESAJI VERDİ, MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Bahçeli, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının geç başlaması, koordinasyonsuzluk ve yardımların aksamasını eleştiren muhalefeti, “Kahrolsun sizin zillet anlayışınız, böyle meczup bir siyasete nasıl saparsınız” diyerek hedef aldı.

Eski TBMM Başkanı AKP’li Bülent Arınç’ın seçimlerin ertelenmesi gerektiğine yönelik sözlerinin ardından başlayan tartışmalar üzerine yine muhalefeti hedef alan Bahçeli, “Biraz sabredin sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçar ne demokrasiyi yok sayarız” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan kısımlar şöyle:

“Milli felaketlerde ortak aidiyet paydasında uzlaşamayanlar, insani değerlere yabancılaşan mihraklardır. Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Türkiye'miz doğal afetlerin risklerine her zaman açıktır. Deprem bilimciler tarafından Kahramanmaraş depremi dünya üzerinde karada meydana gelen en büyük depremlerden birisi olarak tanımlanmıştır.

İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin boyutunu artırmaktadır. Gölcük depremi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü zorunluluğu yoktu. Hazır beton yoktu. Binaların demirlerinin dayanıklılığı azalıyordu. Müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

İstanbul’da, yapı stokunun yüzde 70'inin 1999 öncesi yapıldığı dikkate alındığında bir an önce harekete geçilmelidir. Muhtemel depremlere hazır olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü kaldırırız. Bedeli ne olursa olsun Türkiye'mize sahip çıkarız. Acımız büyüktür ancak zamanının yumuşatmadığı hiçbir acı yoktur.

Yere batsın sizin siyasetiniz. Böyle ucuz ve meczup siyasete nasıl saparsınız? Rahat olun, biraz sabredin Türk milleti sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız. Zillet ittifakı paranoyaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem