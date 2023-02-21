Hatay'daki 'mucize'den kahreden haber geldi: Geriye son sözleri kaldı

Depremin 114. saatinde Hatay Antakya'daki enkazdan sağ olarak kurtarılan 25 yaşındaki avukat Ece Köseoğlu, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geriye genç avukatın enkazdan çıkarılırken son bakışı ve son sözleri kaldı.

Hatay'daki 'mucize'den kahreden haber geldi: Geriye son sözleri kaldı

Hatay'daki 'mucize'den günler sonra kahreden haber geldi. Antakya'daki yıkılan binanın enkazından 114 saat sonra sağ olarak kurtarılan 25 yaşındaki avukat Ece Köseoğlu, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Genç avukat annesi ve anneannesi ile birlikte gözyaşlarıyla toprağa verildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgesinden her gün bir mucize haberi geliyor. Sarsıntıyla yerle bir olan Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Atatürk Caddesi Numara 33'teki Ayça Apartmanı'ndan da herkesi sevince boğan bir haber gelmişti.

114 SAAT SONRA KURTARILMIŞTI AMA... KAHREDEN HABER

Depremin 114. saatinde genç avukat Ece Köseoğlu, enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre; büyük bir ameliyat geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Ece Köseoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu genç avukatın ölümü yakınlarına yasa boğdu.

SON SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Köseoğlu'nun enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere söylediği 'Avukat Ece'yim. Annem yanımda' ifadeleri son sözleri oldu.

Hatay'daki 'mucize'den kahreden haber geldi: Geriye son sözleri kaldı - Resim : 1

Ece Köseoğlu'nun annesi Ferda Köseoğlu ile anneannesinin depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ANNESİ VE ANNEANNESİYLE BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Ece Köseoğlu ile annesi ve anneannesi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'daki 'mucize'den kahreden haber geldi: Geriye son sözleri kaldı - Resim : 2

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