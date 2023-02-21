Bakan Özer açıkladı: 100 bin öğrenci nakledildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yıkıma neden olduğu 10 kentte ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özer, "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.