Yeni Şafak muhabirinin tweeti ortalığı karıştırdı: Apar topar silip açıklama yaptı

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçelerinde akşam saatlerinde peş peşe deprem meydana geldi. Yenişafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün ise sosyal medya hesabından attığı "Baraj patladı" paylaşımı insanları sokağa döktü.

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Yeni Şafak muhabirinin tweeti ortalığı karıştırdı: Apar topar silip açıklama yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin etkisi hala devam ederken bugün akşam saatlerinde Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde de deprem meydana geldi. Bakan Soylu, depremde 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Deprem sonrasında sosyal medyada çeşitli videolar paylaşılırken vatandaşlar arasında “Baraj patladı” iddiası dolanmaya başladı.

Söz konusu iddiayla birlikte gözler Yenişafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’ün Twitter hesabından “Baraj patladı” yazılı paylaşımına döndü.

Öte yandan söz konusu paylaşımın depremden saatler önce (17.48)de yapıldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte Karagöz’ün “Baraj patladı” tweetinin altında “Merak etmeyin, vurgun barajı” yazdığı görüldü.

Yeni Şafak muhabirinin tweeti ortalığı karıştırdı: Apar topar silip açıklama yaptı - Resim : 1

Karagöz’ün “Baraj patladı” paylaşımından sonra ise bölgedeki insanlar panikle dışarı çıktı. Karagöz, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.

Daha sonra bir açıklama yapan Karagöz, şunları söyledi:

“Depremden saatler önce attığım; ‘Baraj patladı, merak etmeyin vurgun barajı’ şeklinde ifade ettiğim tweet’i son deprem sonrası spekülasyona neden olmaması adına sildim. Malum yapıların vurgununa dair tweetimin muhatabını herkes biliyor İtibar etmeyiniz”

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