Muhabirin yorumu Danla Bilic'i kızdırdı: 'Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlayayım'

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını daha saramamışken, Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile yeniden sarsıldı.

Kahramanmaraş depreminden sonra AHBAP ve Oğuzhan Uğur, fenomenlerle birlikte afet bölgelerine yardım toplamak için kolları sıvamıştı. Bunlardan bir tanesi de sosyal medya fenomeni Danla Bilic olmuştu.

Son Hatay depreminin haberi ise Danla Bilic'e bir proje için yemek yediği sırada ulaştı.

Ünlü fenomen, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Beyaz TV kanalı muhabirinin "Gayet iyisiniz, bu süreci de gayet hızlı atlatıyorsunuz" şeklindeki sorusuna cevapsız kalamadı.

Bilic "Yapabileceğim başka bir şey yok yardım etmekten başka laf sokmana gerek yok" dedi.

"SORUMLULARA UZATAMADIĞINIZ MİKROFONLARI..."

Fenomen, ardından bu anları sosyal medyada paylaşarak isyan etti:

“Röportajı Beyaz TV yayınlamadan ben yayınlıyayım. Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları bize uzatıp ahkam kesmemeyi öğreneceksiniz! Sırası değil demem gereken her şeye tam sırası diyorum unutmamak için. Bir tarafınız yiyorsa bu soruları muhattabına sorun bir işin ucundan tutmaya çalışan kimseye değil. Bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi değil hele ki en küçüğünden en büyüğüne bizi ayırmaya bölmeye çalışan kimseye hiç değil."