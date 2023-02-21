Bakan yardımcısından tepki çeken deprem paylaşımı: Apar topar silmek zorunda kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından depremde hayat kurtaran evlerin ve büyük yapıların yıkılmasını önleyen sismik izolatörlerle ilgili tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Son Güncelleme:
Bakan yardımcısından tepki çeken deprem paylaşımı: Apar topar silmek zorunda kaldı

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşların sayısının arttığını belirterek Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kamuoyunda sorumlu olan müteahhitlerin, yapı denetim firmalarının yargılanması, belediye başkanları, bakanlar ve bürokratların ise istifa etmesi beklenirken tepki çeken bir paylaşım geldi.

APAR TOPAR SİLMEK ZORUNDA KALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Twitter hesabından depremde hayat kurtaran evlerin ve büyük yapıların yıkılmasını önleyen sismik izolatörlerle ilgili alay eden bir paylaşım yaptı.

Araç tekerlekleri üzerine inşa edilen bir evin fotoğrafını paylaşan Bakan Yardımcısı gelen ağır tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi.

İşte o tweet…

Bakan yardımcısından tepki çeken deprem paylaşımı: Apar topar silmek zorunda kaldı - Resim : 1

Bakan yardımcısından tepki çeken deprem paylaşımı: Apar topar silmek zorunda kaldı - Resim : 2

Bakan yardımcısından tepki çeken deprem paylaşımı: Apar topar silmek zorunda kaldı - Resim : 3

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı
Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı
Ünlü oyuncu, 'Oğlumu o kurtardı' diyen depremzedeye yanıt verdi Ünlü oyuncu, 'Oğlumu o kurtardı' diyen depremzedeye yanıt verdi
TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti TRT1'de beklenmedik gelişme! Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda etti
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Saniye saniye kaydedildi: Erdoğan, Bahçeli ve Soylu depreme böyle yakalandı Erdoğan, Bahçeli ve Soylu depreme böyle yakalandı
Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı
Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var Nurgül Yeşilçay herkesi çok üzmüştü. İyi haber var