Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'tan bir acı haber daha geldi.

GÖKHAN ZAN VE ADANA DEMİRSPOR'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Eski milli futbolcu Gökhan Zan ve Adana Demirspor Kulübü, Taner Savut'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Adana Demirspor'dan yapılan paylaşımda, "Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Savut'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

AĞABEYİ DNA ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

Adana'dan bir kişinin aileyi arayarak hastanede Taner Savut'a benzeyen bir kişinin cenazesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine Savut'un ağabeyi Ali Savut Adana'ya giderek DNA örneği vermişti.