İYİ Partili Turhan Çömez sahra hastanesinin hasta bakmaya hazır olduğunu duyurdu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay İskenderun’da kurmaya başladıkları sahra hastanesinin yaralılar için hazır olduğunu belirtti.

İYİ Partili Turhan Çömez sahra hastanesinin hasta bakmaya hazır olduğunu duyurdu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından kurma aşamasında oldukları sahra hastanesinin yaralılar için açık olduğunu duyurdu.

Çömez şunları kaydetti:

“Depremden sonra elektrikler kesildi. Bu gece hastanemiz bitiyordu ve yarın itibariyle hasta bakmaya başlayacaktık ancak elektriklerin kesilmesi sebebiyle hazırlıklarımız son aşamada durmak zorunda kaldık. Uzunca bir süre jeneratör problemiyle karşılaştık nihayet çözüldü. Şu anda hastanemizde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ben SSK hastanesine gittim ekibimle beraber, orası boşaltılıyor şu anda tahliye ediliyor. Tahliye olan hastalar şu anda gemi hastanelere nakledildi. Oradan 5-6 arkadaşımızı aldık hemşire ve acil hekim olarak onları getirdik şu anda hazırlıklarını yapıyorlar. Olur da ihtiyacı olan olursa bunu lütfen duyurun bizim şu anda yerimiz İskenderun’da Bilfen Koleji’nin yanında kurulmuş bir sahra hastanesi bu geceden itibaren hasta bakmaya hazırız.”

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