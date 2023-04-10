Bağımsız Türkiye Partisi, seçimlerden çekildi

BTP Lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiğini açıkladı. Baş “Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz.” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

tv100 yayınında konuşan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün listelerimizi YSK’ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP’nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz."

"FEDAKARLIK GEREKİYORDU"

Kararı duyurduktan sonra Twitter hesabından da bir açıklama yapan Baş, "Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…" ifadelerini kullandı.