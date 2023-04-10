Bağımsız Türkiye Partisi, seçimlerden çekildi

BTP lideri Hüseyin Baş, parti olarak seçime katılmama kararı aldıklarını belirtti, "Listelerimizi geri çekeceğiz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi, seçimlerden çekildi

BTP Lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiğini açıkladı. Baş “Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz.” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

tv100 yayınında konuşan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün listelerimizi YSK’ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP’nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz." 

"FEDAKARLIK GEREKİYORDU"

Kararı duyurduktan sonra Twitter hesabından da bir açıklama yapan Baş, "Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Seçim 2023
Lahana sarmasını daha doyurucu hale getiriyor! Kesinlikle denenmeli. Lahana sarmasını daha doyurucu hale getiriyor! Kesinlikle denenmeli.
Kılıçdaroğlu emniyet mensuplarına seslendi Kılıçdaroğlu emniyet mensuplarına seslendi
Kılıçdaroğlu: 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, haksızlık karşısında susmayacağız' Kılıçdaroğlu: 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, haksızlık karşısında susmayacağız'
Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan herkesin kaçtığı ilde ev bulunamıyor! Deprem korkusu nedeniyle İstanbul'dan herkesin kaçtığı ilde ev bulunamıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim Ece Erken: Başından beri bu ilişkide kandırılan taraf bendim
SGK uzmanı duyurdu: EYT'liye zamlı maaş 'yok'! 'EYT'liye zamlı maaş yok!'
Engin Altay sayı verdi, net konuştu: Cemal Enginyurt'un seçilmeme riski yok 'Cemal Enginyurt'un seçilmeme riski hiç yok'
Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı' Listeler için ilk yorumlar: 'Erdoğan bunu daha önce hiç yapmamıştı'
Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar Cem Garipoğlu'nun mezarıyla ilgili mahkemeden karar